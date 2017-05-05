Премьер Чехии решил вместо себя отправить в отставку министра финансов

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Прага, 5 мая..Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка передумал уходить в отставку. Теперь председатель правительства нацелен на отстранение от должности главы министерства финансов Андрея Бабиша.

«Прошение об отставке правительства я не буду подавать. В Пражский град сегодня будет направлено прошение о выводе из состава кабинета министров вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша», — объяснил премьер журналистам.

Эксперты между тем опасаются, что такое решение Соботки только усугубит правительственный кризис в Чехии. Правоцентристское политическое движение АNО, которое возглавляет министр финансов, вероятнее всего, покинет правительство после отставки лидера.

Добавим, ранее Соботка объявил о намерении оставить должность из-за разногласий с Бабишем, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.