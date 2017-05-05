Решение Египта по «Мистралям» не за горами: Москва уверена в победе Ка-52К над конкурентами

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Арсеньев, 5 мая. Решение о покупке Египтом российских вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев типа «Мистраль» должно быть принято в мае 2017 года, сообщил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В настоящий момент завершается конкурсная процедура по тендеру на закупки вертолетов Египтом. Российская техника превосходит зарубежных конкурентов, поэтому глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский считает, что уже в конце мая «Рособоронэкспорт» начнет ценовые переговоры с Каиром по корабельным вертолетам Ка-52К.

Отметим, что данная модель вертолетов продолжает линейку морских воздушных средств, которые находятся на вооружении ВМФ РФ. Речь идет о вертолетах Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Отметим, что предлагаемый египетской стороне Ка-52К — это патрульный вертолет, он также эффективен для огневой поддержки десанта при высадке морпехов на берег.