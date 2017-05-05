Не отходя от кассы: в Красноярске водитель маршрутки играл за рулем в нарды
Красноярск, 5 мая. Водитель красноярского автобуса, который играл на планшете за рулем, будет наказан по всей строгости. Видео, ставшее доказательством нарушения, выложили в Сеть возмущенные пассажиры.
«Водитель маршрута 53. Вечером в направлении из центра и до остановки «11 мкр» по улице Ястынская играет в нарды. Ехали не торопясь, вдруг с мысли кто собьет», — прокомментировал сообщение автор видео.
Ролик увидели сотрудники ГИБДД, которые тут же связались с местным департаментом транспорта и руководством автоколонны, которая обслуживает маршрут.
«В департаменте по данному факту проведут свою проверку, руководитель предприятия пообещал также выяснить все обстоятельства и, в случае виновности водителя, наказать его. Водитель в ближайшее время будет вызван в ГИБДД, ему грозит административное наказание в виде штрафа», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы регионального управления ГИБДД Юлию Глушкову.