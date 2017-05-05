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Новости Сирии
Лавров и Тиллерсон обсудят на Аляске зоны деэскалации в Сирии

Лавров и Тиллерсон обсудят на Аляске зоны деэскалации в Сирии

13:15  5 Мая 2017
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Лавров и Тиллерсон обсудят на Аляске зоны деэскалации в Сирии

Москва, 5 мая. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Госдепартаменте США Рекс Тиллерсон обсудят создание зон деэскалации в Сирии во время встречи на Аляске, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее информацию о том, что высокопоставленные дипломаты встретятся во время министерского заседания Арктического совета в Фэрбанксе 10—11 мая подтвердили в американском дипломатическом ведомстве.

Напомним, меморандум о создании зон безопасности в Сирии был принят в Астане накануне. Документ подписали делегации из России, Ирана и Турции. Меморандум предполагает создание четырех зон безопасности в Сирии на линии соприкосновения правительственной армии и вооруженных отрядов оппозиции. Границы зон должны определить к 22 мая

 

 

#лавров #тиллерсон
Ярослава Замысловатова
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