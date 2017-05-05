Московские автомобилисты объяснили причины нелюбви к каршерингу

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Москва, 5 мая. Сервисы каршеринга, появившиеся в столице два года назад, должны были служить благой цели разгрузки городских улиц, но по факту стали новым источником опасности. Дело в том, что сервисами каршеринга, как правило, пользуются начинающие водители, которые не имеют достаточного опыта ориентирования в транспортном потоке; кроме того, не все водители могут быстро привыкнуть к габаритам и иным особенностям автомобиля.

Появление в Москве два года назад сервисов каршеринга, по замыслу властей столицы, должно было отчасти решить проблемы пробок и т.д. Однако по факту вместо этого создало дополнительный источник неприятностей: каршерингом, как правило, пользуются молодые люди, не имеющие достаточного опыта управления автомобилем, а также те, кто хочет полихачить, однако собственного авто жалко. Об этом свидетельствуют многочисленные аварии с участием автомобилей сервисов каршеринга, а также жалобы от других участников дорожного движения на несоблюдение водителями арендованных авто ПДД.

Координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов уверен, что водители, использующие автомобили от случая к случаю, часто создают аварийные ситуации на дороге ввиду отсутствия достаточного опыта ориентирования в транспортном потоке. Также в беседе с изданием «Ридус» Антонов допустил, что частота аварийных ситуаций с участием автомобилей сервисов каршеринга связана с тем, что водители не успевают приспособиться к габаритами другим особенностям прокатного транспортного средства.