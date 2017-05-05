Новости ДНР и ЛНР: луганчанин умер из-за генерала ВСУ, Россия — Донбасс, «Мираж» в Донецке

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Новости ДНР и ЛНР, 5 мая. Пятьдесят обстрелов за сутки; форум «Россия — Донбасс»; в День республики в Донецке споют «Мираж», «Русский размер», «Челси» и Александр Маршал; луганчанин умер от инфаркта из-за генерала ВСУ и американских военных советников.

Полсотни обстрелов территории ДНР

Почти 50 раз в течение минувших суток поверглась обстрелам территория Донецкой народной республики со стороны вооруженных сил Украины. И это несмотря на действующий с начала апреля режим прекращения огня в Донбассе, отметили в министерстве обороны ДНР.

«За минувшие сутки ВСУ 46 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР, по словам которого, всего обстрелам со стороны позиций украинских военных подверглись 15 населенных пунктов республики.

Как отметил представитель силового ведомства ДНР, украинская армия вела обстрелы из танков, минометов, вооружения БМП и БТР, а также из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Сообщается о десятках разрушений.

Россия — Донбасс

Очередное — второе — заседание интеграционного комитета «Россия — Донбасс» пройдет в Донецке 12 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя совета министров ДНР Дмитрий Трапезников. Мероприятие состоится в гостиничном комплексе «Шахтер Плаза». Во встрече примут участие российские политологи и другие гости из РФ.

Первое учредительное заседание интеграционного комитета «Россия — Донбасс» состоялось в Крыму 17 марта 2017 года. На форуме обсуждались вопросы взаимодействия ДНР и ЛНР с Российской Федерацией во всех областях.

Как заявили организаторы форума, комитет «Россия — Донбасс» создан, как постоянно действующая общественная структура. Деятельность этого органа направлена на усиление интеграционных процессов между Донбассом и Россией в гуманитарной, социальной и культурной сфере. Первое заседание форума, состоявшееся в Крыму, посетили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

День республики в ДНР: споют «Мираж», «Русский размер», «Челси» и Александр Маршал

11 мая Донецкая народная республика отметит День республики — третью годовщину со дня проведения референдума 2014 года о государственной самостоятельности, на которой более 90% процентов жителей высказались за отделение от Украины. В этот день в столице ДНР пройдет грандиозный праздничный концерт, на котором выступят российские звезды эстрады.

Ожидается выступление певца Александра Маршала, а также коллективов «Мираж», «Русский размер» и «Челси». Сообщается, что концерт состоится в спортивном комплексе «Олимпийский». «Начало концерта планируется в 19.00», — сообщили в министерстве культуры ДНР, отметив, что звезды российской эстрады уже подтвердили свое участие в праздничных мероприятиях.

Кроме того, по информации Минкультуры, в День Победы 9 мая в Донецке запланировано выступление еще одного известного российского музыканта — основателя рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Место и время проведения концерта уточняется.

Луганчанин умер от инфаркта из-за генерала ВСУ

Проезд кортежа украинского генерала стоил жизни жителю Северодонецка — города в подконтрольной Киеву части Луганской области. Об инциденте сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ЛНР.

Сообщается, что житель Северодонецка, которого везли с инфарктом в больницу, скончался в машине скорой помощи, которую не пропускали киевские силовики, обеспечивающие проезд кортежа с генералом ВСУ и двумя американскими инструкторами. Скорая помощь была вынуждена дожидаться разрешения на проезд в течение 15 минут, которые и стали роковыми для мужчины с инфарктом — он скончался, не доехав до больницы.

Эти 15 минут задержки стоили жителю Донбасса жизни, подчеркнули в МВД ЛНР.

Глава пресс-службы МВД ЛНР лейтенант Сергей Колесников отметил, что количество обращений и жалоб в их ведомство с украинской части Луганщины растет.

«Очень важным промежуточным итогом работы горячей линии стало то, что жители Луганщины поверили МВД ЛНР и видят в нем защитника своих прав», — подчеркнул Колесников, отметив, что луганчан даже не останавливает опасность подобных обращений.

«Пренебрежение законом на оккупированной ВСУ территории Донбасса достигло такого размаха, что с этим перестают мириться даже сотрудники украинской полиции, который тоже звонят на горячую линию МВД ЛНР с сообщениями о преступлениях», — отметил он.

Ранее МВД ЛНР сообщило, что в начале мая на горячую линию министерства поступило около 120 заявлений от жителей подконтрольных Киеву районов Луганской области.