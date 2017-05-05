Экс-губернатора Челябинской области объявили в международный розыск

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Челябинск, 5 мая. Следственный комитет РФ объявил в международный розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Адвокат бывшего главы региона Игорь Трунов заявил также о ходатайстве следствия о заключении его подзащитного под стражу. Суд по делу Юревича состоится 12 мая в Ленинском суде Екатеринбурга.

При этом юрист в комментариях ТАСС отметил, что бывший чиновник не скрывается от следствия, его местонахождение известно: он находится на лечении в Лондоне, и врачи не позволяют ему в настоящее время перелеты.

Как сообщало ранее агентство Ura.ru, бывший глава Южного Урала обвиняется во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. Его адвокаты представили заключение, что он проходит обследование в связи с онкозаболеванием, однако в конце апреля следствие не сочло это основанием для неявки на допрос.

