Новости США: Америка хочет контролировать порты Приморья, Трамп признался в любви премьеру Австралии

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США, 5 мая. Конгресс США планирует взять под контроль порты Приморья из-за санкций против КНДР, президент Дональд Трамп рассказал о любви к Австралии, Пентагон планирует отправить дополнительные войска в Афганистан. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Контроль над Приморьем и санкции

Соединенные Штаты Америки планируют взять под контроль порты Приморья из-за санкций против КНДР, говорится в принятом накануне Конгрессом США законопроекте. Из документа следует, что дальневосточные порты России во Владивостоке, Находке и Ванино могут оказаться под контролем американцев только для того, чтобы они могли проследить за соблюдением санкций против Северной Кореи. За проект закона проголосовали 419 конгрессменов, что говорит о том, что в рядах законодателей хоть по одной из проблем есть единогласное мнение. Против проголосовал лишь один конгрессмен. В документе также отмечается, что кроме российских портов, США планируют следить за гаванями Даньдун и Далянь в Китае, иранскими Абадан, Бандар-Аббас и Бушер, а также Латакией и Тартусом, расположенными в Сирии. После одобрения конгрессом законопроект будет передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Любовь Трампа к Австралии

Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, сообщает The New York Times. В ходе этой встречи они обсудили укрепление связей между двумя странами. Отношения двух лидеров начались с не очень приятного телефонного разговора по поводу соглашения о размещении беженцев на территориях обеих стран. Трамп назвал это соглашение «тупым» и пообещал пересмотреть его, однако позже его принял. После встречи Трамп сказал: «Мы отлично поладили. У нас фантастические отношения, я люблю Австралию и всегда любил». Тот звонок, к слову, он тоже назвал «хорошим», добавив, что журналисты «все преувеличили».

Свобода вероисповедания и поддержки политиков

Президент Трамп подписал исполнительный указ о свободе вероисповедания, который позволит духовенствам и церквям поддерживать тех или иных политических кандидатов, сообщает The New York Times. Несмотря на то, что он выполнил одно из своих давних обещаний, многие остались разочарованными. Как оказалось, ряд духовных лидеров считают, что участие в политических вопросах — далеко не главная задача церкви. Консервативные же представители религиозных общин, прежде всего, ждали отмены требований эпохи Барака Обамы о защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации, о чем в итоге в новом указе Трампа не было сказано ни слова.

Сандерс против замены Obamacare

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что тысячи людей умрут, если законопроект об отмене и замене программы здравоохранения Obamacare в действительности станет законом, сообщает CNN.

По его мнению, новый законопроект обеспечит лишь миллионы долларов для богатейших 2% населения страны в результате уменьшения налоговых послаблений, тогда как 24 миллиона человек останутся без медицинской страховки. Он также заявил, что законопроект ни за что не пройдет в Сенате США.

Миссия Пентагона

В Пентагоне рассматривают отправку дополнительного военного контингента в Афганистан, сообщает CNN. Туда отправятся представители войск специального назначения, а также регулярных войск, прежде всего, для тренировки и консультации афганской армии в рамках миссии НАТО. Целью данной миссии является помощь армии Афганистана в борьбе с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в РФ).

Изменения в Госдепе

По мнению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, холодная война не закончилась, так как международные отношения до сих пор во многом регулируются созданными именно в ту эпоху учреждениями, сообщает Daily Caller. Тиллерсон собирается реформировать Государственный департамент США, чтобы он мог более эффективно выполнять свои функции в нынешних реалиях, когда больше не существует того биполярного мира. Вчера своим подчиненным он объяснил концепцию Трампа «Америка прежде всего». По его словам, главная задача Госдепа — обеспечить безопасность и экономическое процветание американцев, но не за счет других наций. Сотрудничество с ними играет главную роль в достижении этих целей.

Общество против полиции

Производительность полиции по всей стране понижается на фоне того, что антиполицейские настроения, выработанные благодаря таким организациям, как BlackLivesMatter, стали «новой нормой», сообщает The Washington Times. В докладе ФБР сообщается, что сотрудники правопорядка вынуждены противостоять не только преступности, но и политическим лидерам, которые не только не осуждают демонстрацию неуважения к полицейским, но и нормализуют это. Было проанализировано 50 случаев смертей полицейских на службе, исключая еще три, когда преступникам удалось скрыться, и их личность не была установлена. 28% осужденных объяснили свои действия ненавистью к служителям закона, которую усилили социальные и политические движения.

Владелец ночного гей-клуба Pulse в Орландо, штат Флорида, в котором 12 июня 2016 года Омар Матин устроил бойню, убив 49 человек, объявил о своих намерениях превратить клуб в музей и мемориал в память о трагическом событии, сообщает npr.org. Мемориал планируется открыть в 2020 году.

Борьба с расизмом

Четверых учеников старшей школы в голоде Албани, штат Калифорния, отстранили от занятий за то, что они читали и ставили лайки под постами в расистском аккаунте в Instagram, сообщает San Francisco Gate. Четверо подали судебный иск против школы, их адвокаты утверждают, что отстранение от занятий было несправедливым, и было нарушено их право на свободу слова.

Похороните меня в Конгрессе

Студентка из Вашингтона Зой Салсбури запустила необычный сайт mailmetothegop.com («отправьте меня республиканцам»), сообщает Huffington Post. Всем зарегистрировавшимся пользователям предлагается следующая услуга: если вы умрете вследствие потери медстраховки из-за отмены республиканцами программы Obamacare, ваш прах отправят одному из членов Конгресса США, состоящему в Республиканской партии. Таким образом девушка выразила протест против проведения новой реформы здравоохранения.