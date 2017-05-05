Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин поручил усилить контроль за запрещенной информацией в Интернете

Путин поручил усилить контроль за запрещенной информацией в Интернете

13:12  5 Мая 2017
142

Путин поручил усилить контроль за запрещенной информацией в Интернете

Москва, 5 мая. Необходимо усовершенствовать нормы по борьбе с запрещенной информацией в Интернете, заявил президент России Владимир Путин.

В пресс-службе Кремля обнародовали поручения Путина после медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге.

«Роскомнадзору проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и с привлечением ОНФ эффективность правовых механизмов, направленных на предотвращение и пресечение использования в сети Интернет информации, распространение которой запрещено в Российской Федерации, и представить предложения по их совершенствованию», — процитировали документ представители Кремля.

Предложения должны быть подготовлены до 1 июля этого года.

Путин поручил усилить контроль за запрещенной информацией в Интернете

Ранее Путин поручил решить вопрос о введении Дня волонтера в России до августа.

#путин
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров