Путин поручил усилить контроль за запрещенной информацией в Интернете

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Москва, 5 мая. Необходимо усовершенствовать нормы по борьбе с запрещенной информацией в Интернете, заявил президент России Владимир Путин.

В пресс-службе Кремля обнародовали поручения Путина после медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге.

«Роскомнадзору проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и с привлечением ОНФ эффективность правовых механизмов, направленных на предотвращение и пресечение использования в сети Интернет информации, распространение которой запрещено в Российской Федерации, и представить предложения по их совершенствованию», — процитировали документ представители Кремля.

Предложения должны быть подготовлены до 1 июля этого года.

Ранее Путин поручил решить вопрос о введении Дня волонтера в России до августа.