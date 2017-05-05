Путин обсудил с Совбезом РФ меморандум о зонах деэскалации в Сирии

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Москва, 5 мая. Президент России Владимир Путин встретился с постоянными членами совета совета безопасности РФ. Одной из тем беседы стали итоги переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии, которые прошли в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства обменялся мнением с собравшимися относительно создания зон деэскалации — договоренности об их создании стали главным достижением встречи в столице Казахстана. Кроме того, Путин проинформировал участников совещания о результатах переговоров с канцлером ФГР Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, добавили в пресс-службе и обсудил подготовку к Дню Победы.

Во встрече приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников.