Французы представили обновленный Peugeot 308 с восьмиступенчатым автоматом

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Париж, 5 мая. Французский автоконцерн Peugeot представил рестайлинг хэтчбека 308, получившего восьмиступенчатый автомат.

Инженеры Peugeot изрядно поработали над дизайном хэтчбека 308 — авто получил новые бампера, фары стали полностью светодиодными, также значительно изменился капот. Добавим, что и фирменную эмблему Peugeot перенесли на радиаторную решетку. Дизайнеры решили скорректировать форму противотуманок и фонарей.

В целом, салон остался прежним, только добавился мультимедийный «фарш» — сервис TomTom и Mirror Screen, которое позволяет выводить на экран картинк со смартфона. Отметим, что хэтчбек взял у кроссовера Peugeot 3008 несколько систем активной безопасности, что является дополнительным плюсом для пассажиров. Линейка моторов нового хэтчбека — восьмиступенчатый автомат и BlueHDI 130 S&S.​