США и Южная Корея готовили изощренный теракт против Ким Чен Ына

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Пхеньян, 5 мая. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведывательная служба Южной Кореи пытались совершить теракт, жертвой которого должен был стать лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности Северной Кореи.

В ведомстве утверждают, что США и Южная Корея совместно послали в КНДР преступную группировку для организации теракта в отношении северокорейских властей. По данным Пхеньяна, убийство Ким Чен Ына якобы планировали совершить с помощью «биохимической субстанции». Какой именно, держится в тайне.

Добавим, ранее лидер Северной Кореи заявил, что ВС страны должны быть полностью готовы «сломать вражеский хребет по первой команде», а также призвал войска сохранять высшую боевую готовность.