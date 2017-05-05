В правительстве Новгородской области опровергли задержание двух чиновников

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Великий Новгород, 4 мая. Источник Федерального агентства новостей в правительстве Новгородской области опровергает сообщения СМИ о задержании двух чиновников. Он утверждает, что все сотрудники агентства развития области находятся на своих рабочих местах.

Следственные мероприятия действительно проводились накануне в здании правительства, однако никаких задержаний не было.

Ранее сообщалось, что причиной для обысков в региональном правительстве могло стать дело об установке системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.