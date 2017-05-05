Онищенко констатировал провал планов оппозиции «погреть руки» на сносе хрущевок

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Программа расселения хрущевок в Москве приветствуется жителями, о чем свидетельствуют митинги в Кузьминках, Лефортово и Южно-Портовом районах с требованием снести здешние хрущевки, а их жителей переселить в Юго-Восточный округ столицы. Кроме того, поддержка жителями хрущевок программы реновации свидетельствует о том, что планы несистемной оппозиции «погреть руки» на сносе ветхих зданий провалились. Такое мнение высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Оппозиционные силы настаивали на том, что программа реновации идет вразрез с интересами обитателей хрущевок. Между тем, абсолютное большинство жителей таких домов выступают за переселение в новое — комфортное и безопасное — жилье. Между тем, как отметил Онищенко, неоднократно присутствоваший на публичных мероприятиях по поводу сноса пятиэтажек, «процент несогласных – в пределах статистической погрешности и весьма незначителен». В основном, прохладно принимают программу одинокие пенсионеры, которым достаточно имеющейся площади и которые воспринимают переезд как источник хлопот, и владельцы нежилых помещений на первых этажах, превративших их в коммерческие площади.

Ест и другая категория несогласных, и они рассчитывают превратить программу реновации в политический инструмент.

«На программе реновации сейчас паразитирует целый пласт деструктивных сил, в том числе несистемная оппозиция, самоцелью которой является расшатывание обстановки в стране. Они пытаются объединить все категории противников реновации, подтасовывая факты, придумывая страшилки и рисуя мрачные перспективы переселения», — отметил Онищенко в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Цель таких сил — заработать очки в преддверии президентских и мэрских выборов 2018 года.