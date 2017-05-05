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Происшествия
Обнаруженный на станции метро «Елизаровская» в Петербурге снаряд не представляет угрозы

Обнаруженный на станции метро «Елизаровская» в Петербурге снаряд не представляет угрозы

12:35  5 Мая 2017
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Обнаруженный на станции метро «Елизаровская» в Петербурге снаряд не представляет угрозы

Санкт-Петербург, 5 мая. Снаряд, обнаруженный у пассажира петербургского метро на станции «Елизаровская», безопасен, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Взрывотехники Петербурга осмотрели снаряд, обнаруженный при обыске пассажира подземки. Как оказалось, предмет не взрывоопасен.

Станция метро «Елизаровская» вновь работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что станцию метро закрыли на вход. Поезда зеленой ветки городской подземки следовали через нее без остановки.

Алексей Громов
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