Путин и Атамбаев по телефону обсудили итоги переговоров по Сирии в Астане

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Москва, 5 мая. Позитивные итоги переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии, которые прошли в Астане, стали темой телефонного разговора президента России Владимира Путина и его коллеги из Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обмене мнениями по международной проблематике сделан акцент на позитивных итогах прошедшей 3–4 мая в Астане IV Международной встречи по Сирии», — уточняет пресс-служба.

Напомним, главным итогом встречи делегаций в Астане стало принятие меморандума о создании в САР четырех зон деэскалации. Переговоры состоялись 3–4 мая и стали четверым раундом встреч в столице Казахстана.