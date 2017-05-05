В Совфеде приравняли к объявлению войны контроль США над портами Приморья

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Москва, 5 мая. Реализация законопроекта о контроле США за портами в Приморье можно приравнять к объявлению войны. Так считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассчитывает взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в рамках введения новых ограничительных мер против Северной Кореи. Такая норма содержится в законопроекте, накануне принятом палатой представителей конгресса США.

«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», — приводит слова сенатора РИА Новости.

Косачев также указал на несоответствие этого законопроекта нормам международного права. Однако Вашингтон сейчас, по его мнению, пытается всеми способами утвердить верховенство своего права над международным.