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Политика
В Совфеде приравняли к объявлению войны контроль США над портами Приморья

В Совфеде приравняли к объявлению войны контроль США над портами Приморья

12:34  5 Мая 2017
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В Совфеде приравняли к объявлению войны контроль США над портами Приморья

Москва, 5 мая. Реализация законопроекта о контроле США за портами в Приморье можно приравнять к объявлению войны. Так считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассчитывает взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в рамках введения новых ограничительных мер против Северной Кореи. Такая норма содержится в законопроекте, накануне принятом палатой представителей конгресса США.

«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны»,  — приводит слова сенатора РИА Новости.

Косачев также указал на несоответствие этого законопроекта нормам международного права. Однако Вашингтон сейчас, по его мнению, пытается всеми способами утвердить верховенство своего права над международным.

Алексей Громов
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