Порошенко лишил гражданства депутата, предложившего снять санкции с России

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Киев, 5 мая. Депутата Рады от Радикальной партии Андрея Артеменко, который ранее предложил «план» снятия санкций с России, лишили украинского гражданства.

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ об утрате гражданства парламентария от Радикальной партии Андрея Артеменко, говорится в сообщении на сайте МВД. Известно, что прокуратура потребовала лишить гражданства депутата от радикалов, который ранее получил паспорт Канады.

«Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также теми, кто добровольно получили гражданство других стран. В соответствии с указом народный депутат Артеменко утратил гражданство Украины», — отмечается в документе. Напомним, что лишенный украинского гражданства Артеменко являлся автором плана «Крым в обмен на санкции».