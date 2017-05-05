Путин поручил решить вопрос о введении Дня волонтера в России до августа

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Москва, 5 мая. Кабинет министров России должен до 1 августа решить вопрос о введении в стране Дня волонтеров 5 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Кремля представила список поручений президента, которые он определил после пленарного заседания медиафорума региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».

«Рассмотреть вопрос об установлении Дня волонтера, определив таким днем 5 декабря, — цитируют представители Кремля одного из них. — Рассмотреть вопрос о проведении в Российской Федерации Года гражданской активности и волонтерства».

В документе отмечается, что вопросы должны быть решены до 1 августа текущего года.

Ранее Путин освободил Владимира Мирзоева от должности начальника главного эксплуатационного управления Управделами президента России.