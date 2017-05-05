В Хомсе прошла эвакуация восьмой партии боевиков: ФАН публикует видео

В закладки

Скопировать

Вывод боевиков и членов их семей из квартала Эль-Ваэр в городе Хомс продолжается. Сегодня завершился восьмой этап эвакуации. Всего 172 боевика, отказавшихся примириться с властями и принять амнистию, предложенную президентом Сирии Башаром Асадом, а также 1012 членов их семей покинули Хомс. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Боевики и их семьи были вывезены из провинции на 29 автобусах. Автоконвой направился в сторону города Джераблус, лежащего на севере Сирии. Процесс эвакуации контролировали представители российской военной полиции, сотрудники сирийских спецслужб и наблюдатели местного отделения Красного полумесяца. Вывод боевиков из Хомса начался вчера вечером. Процесс погрузки был долгим, он продлился всю ночь и завершился сегодня утром.

На видеозаписи, присланной в редакцию ФАН, запечатлена погрузка боевиков на транспорт. Как можно видеть, им было позволено погрузиться на автобусы не только с личными вещами, но также с оружием.

Напомним, район Эль-Ваэр в городе Хомс, административном центре одноименной провинции, долгое время был анклавом сопротивления легитимным властям Сирии. 13 марта 2017 года губернатору Хомса Талялю Барази удалось достигнуть с антиправительственными боевиками соглашения о мирной сдаче Эль-Ваэра.

Часть из них согласилась принять предложенную Дамаском амнистию, часть — покинуть квартал без боя в случае, если им будет предоставлена возможность для эвакуации в Идлиб и другие северные регионы Сирии. Первая группа боевиков численностью более полторы тысячи человек покинула Эль-Ваэр в середине марта.