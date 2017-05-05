Македония на пороге войны: в страну прибывают боевики и оружие

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Скопье, 5 мая. Сербское информационное агентство ТАНЮГ сообщило о задержании конвоя с тысячами единиц огнестрельного оружия, минометов, боеприпасов к ним и гранат. Это произошло в окрестностях населенных пунктов Прешева и Буяновца, район компактного проживания албанского меньшинства в Сербии, недалеко от границы с Македонией, куда направлялся конвой. По сообщению Военного агентства безопасности Сербии был арестован гражданин Албании и два гражданина Сербии албанской национальности. Об истоках конфликта рассказывает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Новость об оружии была с ужасом воспринята македонцами-славянами, как подтверждение готовящейся войны против них внутри их собственной страны. Учитывая огромную потерю боеспособности македонской армией за последние годы, эта война запросто может перерасти в резню.

Обстановка в стране резко обострилась 27 апреля 2017 года, когда тысячи македонцев захватили здание парламента и избили там 8 депутатов. Причиной этого стало избрание его главой местного албанца Талата Джафери. В глазах македонцев-славян он является военным преступником, так как организовал сожжение 8 македонских военнослужащих, попавших в засаду у села Веице, во время мятежа албанских сепаратистов в 2001 году.

После того, как спецназ полиции освободил депутатов и разогнал демонстрацию у парламента, нормализовать обстановку в городе не удалось. Сохраняется напряжение между славянским и албанским населением столицы Македонии - Скопье. Во избежание конфликтов на границах районов с албанским населением усилено полицейское патрулирование.

Но главное, что нет решения политического кризиса. Он заключается в том, что три представленные в парламенте албанские партии готовы поддержать любое новое правительство страны, только в обмен на предоставление албанскому языку статуса второго государственного.

Об этом они договорились в столице Албании и поэтому их требование носит название «Тиранская платформа». Для славянского населения она действительно тиранская: в случае ее принятия они превратятся из хозяев своей страны в совладельцев, да и то временных - пример соседнего Косово у них перед глазами. В Македонии албанцы тоже могут похвастаться высокой рождаемостью.

Тем не менее, поддерживаемый странами, расположенными далеко на западе от Македонии, руководитель Социал-демократического союза Зоран Заев ради прихода к власти готов согласиться с албанским требованием. Но президент страны Георге Иванов не дает ему мандат на составление правительства, чтобы не произошла национальная катастрофа. А победившая на парламентских выборах 11 декабря 2016 года ВМРО-ДПМНЕ («Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство») во главе с Николой Груевским не смогла составить правительство.

Интересно, что власти США считают превращение славянского населения Македонии в меньшинство демократическим процессом. Во время недавнего визита в страну заместитель Государственного секретаря Хойт Брайан Ий заявил: «Введение санкций против македонских политиков, которые блокируют демократический процесс, серьезно обсуждается в США».

Избрание Талата Джафери руководителем Собрания (парламента) Македонии приветствовали руководители стран ЕС и США. Поздравить его прибыл специальный посол ЕС Самуел Жбогар.

Вдохновленные тем, что им удалось получить руководство парламентом и поддержкой Запада, албанские националисты еще более активно требуют государственного статуса своего языка. Министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати уже заявил, что, несмотря на многочисленные протесты в Скопье, «Тиранской платформе» альтернативы нет.

Президенту Македонии Зораном Заевым фактически уже предъявлен ультиматум: если до конца месяца он не получит мандат на формирование правительства, то создаст его без мандата, нарушив Устав (конституцию) Македонии. И снова его поддерживают демократические страны обеих берегов Атлантики.

Но для них все же есть проблема: если после избрания Талата Джафери свое возмущение через захват парламента выразили тысячи славян-македонцев, то страшно и подумать каким будет возмущение в случае новой победы албанцев и к чему это приведет. В связи с этим комиссар ЕС по политике расширения Йоханес Хан заранее пригрозил македонцам: «Столкновение в македонском парламенте не окажут воздействие на возможность страны начать переговоры о членстве в ЕС, но только при условии, что подобный инцидент не повторится. Если повторится, тогда под угрозой будет европейская перспектива».

Лидеры албанских партий Македонии призвали своих соплеменников в стране, Косово и Албании быть готовыми присоединиться к их борьбе. Подтверждая это, сербское Военное агентство безопасности отмечает концентрацию групп албанцев у границ Македонии, среди которых много бывших бойцов так называемой Освободительной армии Косова (UÇK). Очевидно, для них и предназначалось оружие, перехваченное в Сербии.

Учитывая, что уже сейчас албанцы составляют около 30% населения, то в случае осуществления албанского плана в Македонии вспыхнет гражданская война, значительно превосходящая по своему размаху конфликт 2001 года. Так же считает и сербское информационное агентство «Блиц», разместившее передовую статью под названием «Македония на грани войны, если выполнят сценарий».

«Мы снова будем свидетелями, как в 1999 году в Косово, зверств албанских боевиков: сожженные славянские села, массовые захоронения расстрелянных. А подготовка к зверствам уже началась: в албанском сегменте Интернета обсуждается возможность ночного подрыва плотины водохранилища в огромном каньоне Матка в 17 км юго-западнее Скопье с последующим затоплением всех окрестных населенных пунктов, где живут македонцы-славяне», - пишут журналисты.

Македонский спецназовец Любомир Тодоров участвовал в отражении нападения албанцев на город Куманово в мае 2015 года, когда были убиты 8 и ранены 14 полицейских. Оценивая перспективы развития ситуации, он сказал:

«Все начнется также как здесь в 2001-м или в Косове в 1999-м. Вначале будут демонстрации протеста, потом стычки с полицией и первые жертвы. Запад, Албания и Косово заявят, что мы нарушаем права албанцев, а когда они мирно протестуют, то мы их убиваем. Албанцы начнут захватывать села и города, убивая там наших. По всем мировым ТВ каналам будут показывать их трупы и утверждать, что это убитые нами мирные албанцы. С тех пор ничего не изменились.

Впрочем, одно отличие все же есть: бежавших из Косово соотечественников приняла Сербия, а кто примет нас?».