Обыкновенное предательство: почему Таджикистан отказался от «Бессмертного полка»

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Акции «Бессмертный полк» не было в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в республике, заявили сотрудник государственного национального информагентства Таджикистана «Ховар». Это попытка лишить Российскую Федерацию символического капитала, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог Павел Святенков.

Как отмечают сотрудники «Ховар», война в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не дает возможности проводить дополнительные акции, кроме запланированных в Парке Победы. Президент республики Эмомали Рахмон ранее утвердил соответствующий план мероприятий и сценарий проведения военного парада. Однако по поводу акции «Бессмертный полк» ничего предпринято не было, так как данная акция, по мнению главы государства, является инициативой отдельных неправительственных организаций. Более того, власти республики сообщают, что традиции ислама запрещают выходить на улицу с портретами погибших.

«Таким образом, власти республики показывают, что пытаются дистанцироваться от Российской Федерации и от дня Победы как важнейшего праздника, связывающего народы всего постсоветского пространства. Поэтому они пытаются под теми или иными предлогами, со ссылками на мусульманские или же на иные традиции празднования Дня Победы отказаться от причастности к Российской Федерации. Те форматы празднования этой даты, которые выработались у нас за последние годы, в частности «Бессмертный полк» и символика, такая как георгиевская ленточка — властями соответствующих республик отрицаются и блокируются. День Победы либо запрещается, либо его значение принижается, либо он проводится на свой лад в цветах соответствующей республики. Смысл — борьба за символическое пространство, борьба за интерпретацию истории и попытки дистанцироваться от России как от центра постсоветского пространства», — поясняет ситуацию политический аналитик.

Руководство Таджикистана также добавило, что празднование Дня Победы в стране «будет воспитывать молодое поколение в духе патриотизма». Между тем в таджикском сегменте Facebook акция очень активно обсуждается. Многие жители столицы Таджикистана заявляют, что будут участвовать, несмотря на введенный ранее запрет. Более того, люди намереваются увидеть на улицах республики ветеранов войны, людей, которые были участниками тех событий.

«Дело в том, что подавляющему числу ветеранов где-то примерно 90 лет, это минимум. Это уже очень пожилые люди, и вряд ли они могут иметь существенное влияние на общественные дела в соответствующих государствах. Влияние имеют власти данных государств, а они пытаются дистанцироваться от Российской Федерации и поэтому дают подобную интерпретацию, как те же власти Таджикистана. Россию просто пытаются лишить символического капитала и пытаются сделать так, чтобы память о Победе исчезла и стала лишь незначительным эпизодом. Либо они пытаются сделать так, чтобы память о Победе хоть и сохранялась, но работала на соответствующие республиканские власти. Вот и все», — заключил Святенков.

Как сообщают «Известия», комитет ветеранов войны и труда Таджикистана подал в мэрию Душанбе заявку на проведение патриотической акции «Бессмертный полк» еще в начале марта. Сотрудники учреждения даже согласовали маршрут и вопросы безопасности, однако 2 мая ветеранам ответили, что мероприятие провести не удастся. Следует отметить, что в Таджикистане осталось всего 443 участника и инвалида ВОВ, и не каждый из них способен прийти на торжества по состоянию здоровья. Президент Рахмон поручил властям на местах оказать материальную помощь ветеранам и поздравить их.

Ранее ФАН сообщал, что лидер запрещенной в России украинской националистической организации «Добровольческое движение ОУН» Николай Коханивский и его люди собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции «Бессмертный полк».

9 мая в Российской Федерации и за рубежом уже в десятый раз пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк». Она представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2016 году шествия состоялись в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотографиями фронтовиков.