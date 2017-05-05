Фэллон ответил на заявления о готовности Британии начать операцию против властей Сирии

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Лондон, 5 мая. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон отреагировал на заявление главы МИД Бориса Джонсона о готовности Соединенного Королевства атаковать войска президента Сирии Башара Асада.

Ранее Джонсон заявил, что Лондон абсолютно готов нанести авиаудары по силам Асада в случае, если решение об их нанесении будет принято Вашингтоном. По его мнению, Великобритании будет сложно сказать «нет» поддержке дальнейших воздушных ударов США против действующего режима в Сирии.

«Нет. У нас уже проводилось голосование, позволившие нам наносить удары по Сирии. ВВС Британии днем и ночью совершают полеты для борьбы с ДАИШ (одно из названий «Исламского государства»*, запрещенной в РФ организации), — ответил Фэллон на заявление министра иностранных дел, передает The Independent.

Добавим, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее подчеркнула необходимость поиска политического решения ситуации в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.