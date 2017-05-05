Мается народ: Роман Носиков о русской правде среди идеологической пустоты

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В России с некоторыми людьми происходят странные вещи.

Митрополит Иларион (Алфеев) пригрозил вывести на улицу сотни тысяч православных в том случае, если «пошлый и кощунственный» фильм «Матильда» будет выпущен на киноэкраны страны. С другой, оппонирующей стороны требуют отпустить «ни в чем не повинного» блогера Руслана Соколовского, который «просто ловил покемонов» в Церкви.

На Конституцию Российской Федерации, которая говорит одним о свободе вероисповедания, а другим о недопустимости цензуры, обеим сторонам наплевать.

Побыть москалем

Где-то еще людей обливают зеленкой. Где-то люди, страдающие за Россию в партии ЛДПР и полагающие, что в стране царит разврат, предлагают закопать Ильича — и тогда разврат закончится.

Русский народный народ смотрит на лица потенциальных благодетелей и по этим лицам понимает, что ровно через год другие люди, например из КПРФ, чтобы закончить разврат, — выкопают Ильича и принесут обратно.

Но, судя по лицам людей из КПРФ, разврат это не прекратит. Дело не в Ильиче. Дело в лицах. И с целью предотвращения разврата и сопутствующего круговорота Ильича нужно бороться именно с лицами и их развратным выражением.

Тем временем не прекращается схватка на французских булках между ув. Натальей Поклонской и режиссером Алексеем Учителем.

Одновременно с этим в Россию массово завозят с Украины и Польши тамошних дегенератов. Дегенераты предсказуемо несут оскорбительную ахинею, на которую неспособны даже Гозман со Сванидзе, а потом коллеги-охранители орут на них и лупят их по мордасам на центральном ТВ.

И среди всего этого цирка с кувыркающимися карликами, бородатыми женщинами и взаправдашним людоедом из Руинды — пустота.

Пусто.

Нет тепла в этой пустоте. Слова нет. Главного слова.

Вот от этой пустоты и катаются вокруг нас карлики. Из-за нее, проклятой, бабы с бородами поют-завывают. Из-за этой пустоты, из-за тоски мылят морду хохлам и ляхам в телевизоре.

Чтобы жизнь почувствовать. Смысл. Свое отличие от них. Хочется хоть так москалем побыть.

Русское дело

Чем москаль от хохла отличается?

Хохол — это хозяин. Москаль — человек государственный. Ему государство нужно. Он всю жизнь ради государства кладет. На шинель молится. Торговлю презирает.

Нет ничего почетнее у русских, чем трудиться на государство. На страну. На Россию. Делать русское дело. Дело правое.

А в чем правда?

Молчит государство. Не знает, как русское дело описать. Не знает, как Русскую Правду сформулировать.

С такой тоски народ и мается. Идеологии просит.

Кулаки об хохлов почешет, Николая Второго помянет, перед Мавзолеем Ленина погрустит.

А государство его приглашает День Победы отмечать. Не как в Европе — 8-го, а как у нас — 9-го, пусть и с драпировкой. И Рождество Христово: везде 25 декабря, а у нас — 7 января.

Радуется сердце перезвону колоколов и салюту, параду и знаменам.

Но разве в этом правда? Из-за календаря, что ли, границу провели? Ради календаря государство отдельное строим?

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Не было правды за царем. Именно поэтому ты, народ, за него и не вступился в феврале 1917-го. Только потом пожалел — когда узнал о его страшной смерти. Потому что в той смерти правда была.

Не было правды за ЦК КПСС. Поэтому ты, народ, и не встал за нее в 1990-х. И за Ходорковским с Березовским правды не было. Где она была, ты не знал, но за ними — не было, и сейчас нет. Поэтому отворачиваешься ты от них, народ.

А за Сталина вступился. Потому что он шинель носил, как ты. И потому что солдат на маршалов не менял.

Слово народа

В чем правда?

В том, что Николай Второй — Святой? Или в том, что он — Кровавый? В том, что Сталин — генералиссимус Победы, или в том, что он — диктатор, ответственный за репрессии?

А может ли быть выбор? Или, может быть, сам выбор из двух вариантов — ложь? И не может быть одного без другого?

Сложно это. Трудно. Тяжело.

А сердце просит простоты. Чтобы правда подавалась в каждый дом, как по водопроводу. Повернул вентили — и полилась в душу, как вода в ванну, правда. Хочешь — холодная. Хочешь — горячая. Хочешь — тепленькая пойдет. Приятная.

А бывает ли правда такой — приятной и тепленькой? Или она всегда тяжела, как шапка Мономаха? Так царей больше нет. Это ты, народ, так решил. Вот и выходит, что, кроме тебя, носить ее некому.

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Кривляется вкруг тебя интеллигенция, спекулируют политики, танцуют дегенераты. Молчит государство.

Все ждут твоего слова. Твоего. Главного. Слова. Потому что больше его сказать некому.

Правда, добытая предками, закончилась. Надо новую добывать.

Как?

Как они. Из земли, в шахтах и окопах. Из книг в библиотеках. С креста — какую бы форму он ни имел.

Правды без креста не бывает.