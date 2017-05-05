Назван размер дохода генпрокурора Чайки за 2016 год

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Москва, 5 мая. Генпрокурор России Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год. Как следует из сообщения на сайте Генеральной прокуратуры РФ, глава ведомства заработал более 9,2 млн рублей.

За 2016 год Чайка задекларировал 9 275 344 рублей дохода. Доходы его супруги оцениваются в 8 280 000 рублей. Кроме того, у Чайки имеется квартира площадью 203,6 кв. метра и автомобиль «ГАЗ-13». У супруги генпрокурора помимо доли в квартире имеется нежилое помещение площадью 175,3 квадратных метра.

По сравнению с 2015 годом доходы Чайки и его супруги выросли: годом ранее генпрокурор заработал 8,8 млн рублей, а его супруга — 7,5 млн рублей.