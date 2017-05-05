Курды, турки, русские и американцы: сложный военный клубок возник в Сирии

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Москва, 5 мая. Множество участников, различные интересы и непрочные союзы - конфликт в Сирии затрагивает весь мир.

Намерение Анкары закупить в России комплексы С-400 вызывает раздражение союзников Турции в НАТО. Эрдоган дает НАТО недвусмысленный намек: если не будет поддержки политики Анкары в сирийском вопросе, то Турция повернется к России. Курдский вопрос стал одним из самых конфликтных в Сирии.

Российские военные полицейские патрулируют вместе с курдами кантон Африн для того, чтобы предотвратить агрессию Турции, также работают и совместные американо-курдские патрули. Турки бомбят позиции курдов и требуют у США отказать в поддержке «Рабочей партии Курдистана», которую считают террористической. Россия и США со своей стороны поддерживают курдское ополчение.

Вопрос провинции Ракка, которую контролируют джихадисты, также стал камнем преткновения. Курды доказали свою боеспособность и стремятся освободить Ракку как можно быстрее, этому препятствует Турция.

США, пытаясь вести двойную игру, обещали помощь и Турции, и курдам (в плане создания курдской автономии в Сирии). Реальная поддержка той или иной стороны автоматически выставит Вашингтон не в самом лучшем виде.

Эксперты полагают, что если Турция будет требовать смещения Асада, то Россия может пойти на дальнейшее усиление курдского ополчения.