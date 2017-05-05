Минобороны показало полет Ту-95 у берегов Аляски

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Москва, 5 мая. Видео полета военных самолетов Ту-95МС при сопровождении истребителей Су-35С вдоль Алеутских островов обнародовало Минобороны России.

В сообщении на официальной странице ведомства в Facebook подчеркивается, пилоты дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря и Тихого океана.

Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств, подчеркнули в военном министерстве.