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Россия
Минобороны показало полет Ту-95 у берегов Аляски

Минобороны показало полет Ту-95 у берегов Аляски

12:24  5 Мая 2017
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Минобороны показало полет Ту-95 у берегов Аляски

Москва, 5 мая. Видео полета военных самолетов Ту-95МС при сопровождении истребителей Су-35С вдоль Алеутских островов обнародовало Минобороны России.

В сообщении на официальной странице ведомства в Facebook подчеркивается, пилоты дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря и Тихого океана.

Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств, подчеркнули в военном министерстве.

Ярослава Замысловатова
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