Приморские правоохранители подтвердили обыск у сотрудников штаба Навального

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Владивосток, 5 мая. Во Владивостоке к координатору предвыборного штаба Навального Софии Кривцовой пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В правоохранительных органах Приморского края подтвердили проведение следственных действий у сотрудников штаба Навального. Как обратил внимание источник ФАН, все мероприятия осуществлялись в рамках правового поля.

Как ранее сообщали в самом штабе, обыски начались в шесть утра. Открытие штаба Навального во Владивостоке запланировано на 15 мая.

Накануне московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на блогера Алексея Навального, передает Ura.Ru.