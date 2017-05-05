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Сирия, 5 мая. По данным ИГ**, в ходе столкновений к западу от Даръа были обезврежены 20 боевиков ССА**. Вашингтон взял на себя ответственность за гибель более 40 человек в результате авиаудара по мечети в Алеппо. Отряды SDF**** понесли потери в боях с ИГ к северу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжает атаковать позиции ИГИЛ* на западной окраине Дейр эз-Зора; обстреляла позиции «Джебхат ан-Нусры»*** и ССА на севере провинции Хама; ВВС нанесли удары по укрепрайонам исламистов к северу от Хомса.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило пять и ранило 15 боевиков ССА в ходе столкновений на западе от Даръа.

Курды: потеряли пять бойцов убитыми в ходе противостояния с ИГИЛ в северных предместьях Ракки.

Провинция Алеппо

Представители Минобороны США признали авиаудар по зданию мечети в провинции Алеппо, в результате которого погибли 42 человека. Атака с воздуха была проведена 16 марта этого года в населенном пункте Аль-Джина. Ранее Пентагон в ответ на обвинения заявлял, что бомбардировка велась по укрытиям боевиков «Джебхат ан-Нусры», располагавшимся рядом с мечетью. В конце прошлого месяца командование международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном, предоставило данные, согласно которым, с августа 2014-го года в результате авиаударов в САР и Ираке погибли 352 гражданских лица. Однако, по информации независимой организации Airwars, только в марте текущего года в результате действий коалиционных ВВС погибли как минимум 1782 сирийских и иракских гражданина.

Провинция Хомс

Источники, связанные с командованием крупнейшего формирования вооруженной оппозиции — Сирийской свободной армией (ССА), сообщают, что правительственная авиация провела серию боевых вылетов к северу от города Хомс. Напомним, в этом регионе располагается анклав исламистских группировок. Здесь, в частности, базируются отряды «Джебхат Фатх аш-Шам», самой радикальной оппозиционной организации, на которую не распространяется установленный в САР режим без огня. На этот раз атакам с воздуха подверглись военные объекты террористов в окрестностях оккупированных городов Тир Маала и Аль-Ганту. Информации об итогах воздушной операции источник не сообщает. Под контролем исламистов уже долгое время находится ряд других крупных населенных пунктов, среди них — Талль-Бисса, Ар-Растан, Талду и другие.

Провинция Дейр эз-Зор

Как передают Местные координационные комитеты Сирии, к западу от Дейр эз-Зора в районе кладбища возобновились тяжелые столкновения между силами Сирийской арабской армии (САА) и «Исламского государства»*. К северу от городского кладбища располагается заключенная в кольцо окружения ИГ военная авиабаза САА. Напомним, накануне правительственные силы активизировали работу к северу от аэродрома в рамках новой операции по деблокированию объекта. Многие военные эксперты подчеркивали, что добиться успеха в этой кампании значительно поможет предварительная зачистка территорий на западной окраине Дейр эз-Зора. После прибытия дополнительных подразделений армия САР активизировала наступательные действия в регионе. В последние недели военнослужащие, в частности, освободили часть территорий вблизи кладбища.

Провинция Даръа

Информационный центр «Аль-Амак», подконтрольный ИГИЛ, обнародовал данные о численных потерях в рядах «свободной армии» в боях на западе провинции Даръа. Накануне вечером недалеко от населенного пункта Джлин к северо-западу от административного центра вспыхнули кровопролитные бои между боевиками вооруженной оппозиции и «Исламского государства». Бои продолжались на протяжении нескольких часов. По информации «Аль-Амак», террористами ИГ были убиты как минимум пять и ранены 15 боевиков ССА. Кроме того, отмечается, что среди раненых был также командир одной из бригад «свободной армии» («Джейш Аль-Ярмук») Имад Абу Зек.

Напомним, что от лица ИГИЛ в этом южном регионе республики действуют боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», ранее присягнувшие на верность лидеру крупнейшей террористической организации. Союзники ИГ занимают территории на западе провинции, которые ранее были отбиты у отрядов ССА. Однако оппозиционные силы по-прежнему контролируют большую часть Даръа: под их контролем находится почти 2/3 территорий региона.

Провинция Ракка

На севере от Ракки, где продолжается четвертый этап антитеррористической кампании «Гнев Евфрата», возобновились ожесточенные бои между отрядами Сирийской демократической армии (SDF) и «Исламского государства». Согласно данным сирийского информагентства, в ходе столкновений у населенного пункта Роян, расположенного на линии соприкосновения сторон, погибли по меньшей мере пять бойцов курдских формирований. Курды понесли потери в результате мощного ракетного обстрела со стороны боевиков. Демократические силы участвуют в операции против ИГ под командованием стран антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Курды параллельно продолжают работу на западе от неофициальной «столицы» боевиков в городе Ат-Табка, где бойцы SDF пытаются выбить остатки отрядов ИГИЛ из населенного пункта и его окрестностей.

Провинция Хама

Артиллерия правительственной армии САР обстреливает укрепленные районы антиправительственных формирований к югу от города Аль-Латамина в северной части провинции Хама, сообщил сирийский источник. Данные о потерях в живой силе в рядах исламистов пока устанавливаются. Наступление в этом регионе на данный момент приостановлено, однако время от времени вдоль линии фронта фиксируются перестрелки. Боевики, утратившие контроль над несколькими ключевыми городами, пытаются перехватить инициативу, но пока безуспешно. В полномасштабном наступлении принимают участие отряды спецназа сирийской армии «Тигры». Под контролем «Тахрир аш-Шам» и «свободной армии» остаются стратегические населенные пункты Кафр Зета, Мурек и Аль-Латамина.

Ирак

Как сообщает портал Al Sumaria, в районе Аль-Тамима города Басра на юго-востоке страны разгорелся вооруженный конфликт между отдельными ополченскими отрядами, выступающими на стороне правительственных сил Ирака в борьбе против оккупации «Исламского государства». Отмечается, что сотрудники службы безопасности уже взяли ситуацию под свой контроль. По данным источника, обеим сторонам удалось избежать потерь. На юге Ирака сохраняется относительно безопасная обстановка, так как боевики ИГИЛ действуют преимущественно в северной и центральной части страны. Однако в последние месяцы в южном регионе все чаще происходят вооруженные столкновения между бойцами различных племенных ополчений.

* Организация запрещена на территории РФ.