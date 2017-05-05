Ravon резко снизила цену на седан Gentra в России

В закладки

Скопировать

Москва, 5 мая. Узбекская компания Ravon существенно понизила цену на седан Gentra в России. Уже в этом месяце при покупке модели будущие владельцы смогут сэкономить до 17% своего бюджета. К примеру, приобретая модель в базовой комплектации, надо будет заплатить 539 тысяч рублей. В апреле, до изменений, машина стоила на 90 тысяч дороже.

На данный момент на российском автомобильном рынке доступны шесть вариаций седана. Ценник на каждую из них стал для клиентов более привлекательным.

Компания отмечает и возросший интерес россиян к седану Nexia, продажи которого неизменно увеличиваются.