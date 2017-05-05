Труп блондина без глаз обнаружили на пустыре в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 мая. Обезображенный труп светловолосого мужчины без глаз обнаружили на пустыре в Выборгском районе Петербурга. Тело погибшего лежало возле стройплощадки в Парголово.

Инцидент произошел накануне около 12.30 неподалеку от дома № 33 по Заречной улице. На погибшем была надета синяя куртка с капюшоном, синяя рубашка, а на запястьях были бинты. Кроме того, у мужчины были выбиты оба глаза.

На вид ему около 25-35 лет, пишет Инфореактор со ссылкой на городские СМИ.

Полиция устанавливает обстоятельства его гибели.

