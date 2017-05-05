Путин уволил главу департамента Управделами президента России

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Москва, 5 мая. Российский президент Владимир Путин освободил Владимира Мирзоева от должности начальника главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ, указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Глава государства Владимир Путин соответствующим указом уволил Владимира Мирзоева с должности начальника главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ. Данное ведомство занимается обеспечением технического обслуживания, а также охраняет жилищный фонд и прилегающую территорию, которая используется государственными органами. Также в ведении Мирзоева было обеспечение мероприятий на высшем уровне, с участием главы правительства, проведение совещаний, конференций и прочих спецмероприятий президентской администрации.