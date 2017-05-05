Зачем нам «Евровидение»: Дмитрий Лекух об унижении России за ее же деньги

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Как сообщает главный организатор «Евровидения», Европейский вещательный союз (EBU), там решили «раздать всем сестрам по серьгам» и, возможно, уже в середине июня объявить о введении санкций против России и Украины за нарушения регламента «Евровидения». Об этом известил СМИ председатель референтной группы конкурса господин Франк-Дитер Фрайлинг.

«Будут ли санкции против России и Украины? Да, должны быть, так как был нарушен устав. Уведомление будет дано после «Евровидения», вероятно, в рамках встречи референтной группы конкурса 12 июня», — цитирует его заявление немецкий телеканал ZDF.

Что тут можно сказать?

Накануне гей-парада

Похоже, европейские организаторы конкурса немного теряют края стакана. Дело в том, что именно EBU еще на прошлогоднем финале нарушил собственные правила, чтобы в этом году «местом проведения праздника» оказался столь милый европейским медиа-бюрократам «революционный Киев». И теперь вполне заслуженно хлебает свое дерьмо полными ложками.

Но дело тут не только в неисполнении Киевом обязательных правил конкурса и недопуске к площадке российской певицы Юлии Самойловой.

Во-первых, после мотивированного форс-мажора и юридически безупречного отказа российских телеканалов транслировать песенный конкурс «для европейских домохозяек» без российской участницы, к организатором, потерявшим порядка 20% телевизионной аудитории, появились очень серьезные и вполне законные коммерческие вопросы со стороны спонсоров и рекламодателей. И отвечать на эти вопросы придется. «Политической целесообразностью» тут не оправдаешься: есть договорные условия, и их необходимо исполнять.

Во-вторых, само киевское «Евровидение» сейчас тоже находится под серьезным давлением. Здесь даже не нужно заострять внимание на чисто организационных и финансовых недостатках, достаточно сказать, что начало мероприятия «политически правильно» назначено на 9 мая.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не ожидать в этот день самых разных событий. И «зигующие» под камеры молодчики из неонацистских и прочих бандеровских формирований, которые чувствуют себя нынче хозяевами в Киеве, тут только «вишенка на торте».

К слову, тусовке «Евровидения», среди которой немалую часть составляют представители, так сказать, «радужного спектра», такое соседство доставит массу незабываемых впечатлений…

Вопрос в лоб

Впрочем, не будем опережать события. Пока достаточно того факта, что за все происходящее EBU привычно решил «покарать санкциями» не только Украину, но еще и Россию.

Как, в частности, пояснил немецкому телеканалу председатель референтной группы, сомнений в том, что определенные взыскания к России будут применены, нет, остается открытым лишь вопрос объема этих мер. Причем среди возможных вариантов — штрафные санкции, лишение спонсорского финансирования, а также отстранение от участия в конкурсе сроком до трех лет.

Что тут самое интересное?

Безусловно, и санкции будут «несимметричными»: российские представители всего лишь отсутствовали на различных обязательных встречах в начале года — это тоже, с официальной точки зрения, нарушение правил, но куда менее серьезное, чем допустила украинская сторона. И отстранять Россию никто не собирается, потому что это означало бы отстранить себя заодно и от денег: повторимся, российская телеаудитория конкурса — самая большая в Европе, и рекламодатели подобного рода глупостей не поймут.

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Да и вообще, Российская Федерация тут явно притянута за уши — просто для того, чтобы Европейский вещательный союз мог, что называется, «сохранить лицо».

Вопрос в другом. Зададим его в лоб: а нам-то зачем вся эта красота, да еще с прилюдной поркой? Чтобы EBU «сохранил самоуважение»?

Никакой подлинной культурной ценности этот попсовый конкурс уже давно не представляет. Да и популярность его в нашей стране связана скорее с успешной работой отечественных телевизионщиков, чем собственно с «контентом» данного «песенного соревнования».

Так, может, имеет смысл провести какую-то минимальную ревизию и спросить себя: а нужен ли нам вообще этот замечательный «контент» и по какой цене?

Идущие лесом

Нет, сам-то по себе он пусть будет. С ним, как в той песне Высоцкого: «толку от него, как от козла молока, но зато и вреда никакого».

Но какой, простите, ценой?

Если цена — двухлетнее, в нарушение всех мыслимых и немыслимых правил, национальное унижение, сначала с «крымскотатарской исполнительницей песни про русский геноцид», затем с запретом поездки в Киев российской исполнительницы, а теперь и с санкциями против России (пусть даже весьма условными), то, может, пусть они вообще лесом идут?

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Потеря-то, мягко говоря, невелика.

Понятно, что часть «музыкальных телевизионщиков» и примкнувших к ним «шоу-бизнесменов» останутся временно без работы и государственного финансирования. Ничего страшного. Насколько я знаю этих ребят, они легко переквалифицируются в любителей народного фолка, балалаечников и ложкарей. Художественные вкусы там вполне гибкие, приспособляемость потрясающая, все будет в порядке, переживать по этому трагическому поводу не стоит.

Но вот зрительские уши по-любому жалко.