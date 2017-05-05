Краснодарские врачи выхаживают мальчика, подброшенного в бэби-бокс ко Дню Победы

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В бэби-боксе Краснодарской городской клинической больницы скорой помощи оставили очередного малыша. Это уже второй ребенок, подброшенный в клинику в 2017 году. Предыдущего оставили на Пасху. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Тревожный сигнал раздался вчера, 4 мая. Врачи Краснодарской больницы скорой помощи обнаружили в бэби-боксе мальчика, завернутого в пеленку. Никаких записок при нем не нашли.

«Сотрудники нашей больницы обнаружили в бэби-боксе хорошего мальчика, в возрасте примерно трех — пяти дней. Ребенок был завернут в обычную пеленку, даже без одеяльца. Никаких записок с его именем или датой рождения при нем не было. Внешне мальчик абсолютно здоров, вес — 3800 граммов, рост — 52 сантиметра. Очень хорошенький ребеночек. В ближайшие дни мы проведем полное обследование мальчика. Это уже второй ребенок, подкинутый нам в этом году. И вновь накануне праздника», — сообщил корреспонденту ФАН главный врач Краснодарской клинической больнице скорой помощи Николай Босак.

Как рассказал Николай Босак, 2017 год сотрудники больницы встретили с подкидышем. Ребеночка оставили в бэби-боксе 31 декабря. Следующий «подарок» врачам сделали на Пасху. Как ранее сообщало ФАН, тогда в клинику подкинули пятидневную девочку с православным крестиком на шее и запиской в одеяльце, где было указано, что малышку зовут Марией. Оба младенца были тщательно обследованы в клинике и переданы органам опеки.

Вчерашний подкидыш стал шестым ребенком, оставленным в бэби-боксе больницы с 2011 года, когда в клинике был установлен бэби-бокс. Всего в Краснодарском крае, как сообщили в Минздраве, дежурят пять «бэби-боксов»: два в краевом центре и по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире. С 2011 года в «бэби-боксах» региона были оставлены 19 новорожденных детей.

По словам Босака, по закону на обследование ребенка дается месяц. Но, скорее всего, врачи справятся с поставленной задачей намного быстрее. Если ребенок здоров, то нет смысла держать его в больнице, считает главврач.

«Сейчас сотрудники больницы думают, какое имя дать мальчику. На сегодняшней планерке предложили назвать его Виктором, в честь Дня Победы. Но окончательного решения пока не приняли», — сказал в заключение разговора Николай Босак.