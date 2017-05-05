Семье из США выплатят $20 млн за гибель мальчика на самой высокой горке в мире

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Канзас-Сити, 5 мая. Семье мальчика, погибшего при посещении аквапарка в американском Канзас-Сити, выплатят компенсацию размером около 20 млн долларов.

В августе прошлого года десятилетний мальчик получил смертельную травму при посещении аквапарка Schlitterbahn Water Park. Он неудачно съехал с самой высокой водяной горки мира Verrückt и повредил шею. После гибели сына конгрессмена США Скотта Шваба руководство аквапарка решило избавиться от этой горки, пишет газета Kansas City Star.

Суд постановил выплатить потерявшей ребенка семье 19,7 млн долларов. Из них львиная доля — 14 млн долларов — это средства компаний SVV 1 и KC Water Park.

Как передает «Ридус», высота злополучного аттракциона составляла 51 метр. Скорость спуска с него могла достигать 110 км/ч.

Ранее сообщалось, что причиной гибели ребенка могли стать ошибки и недоработки при проектировании конструкции водяной горки. Журналистам стало известно, что руководство аквапарка откладывало открытие этого аттракциона несколько раз.