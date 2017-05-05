Донецк ждет на празднование годовщины референдума в ДНР «Агату Кристи» и Маршалла

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Донецк, 5 мая. На празднование годовщины референдума в ДНР в Донецк приедут «Агата Кристи», Александр Маршалл, Александр Буйнов, «Челси», «Русский размер» и «Мираж», сообщили в министерстве культуры Донецкой народной республики.

11 мая в ДНР будут отмечать годовщину референдума. На этот день в республике намечен масштабный концерт, в котором примут участие и российские звезды.

Как передают власти города, в спорткомплексе «Олимпийский» выступят Александр Маршалл, Александр Буйнов, группы «Челси», «Русский размер», «Мираж» и «Агата Кристи». Вход на концерт будет бесплатным для всех жителей города.

Ранее житель Донбасса погиб «под колесами» кортежа генерала ВСУ.