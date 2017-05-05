Сирия: жители горной деревни в Латакии встретили военных из России цветами

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Брабишбо, 5 мая. Российских военных из Центра примирения враждующих сторон в Латакии встретили цветами и песнями.

Горная деревушка Брабишбо всего полтора года назад находилась в плотном окружении джихадистов, боевики наступали сразу с двух флангов, но захватить населенный пункт террористам так и не удалось. На защиту с оружием в руках поднялись все мужчины. Под ударами ВКС РФ исламисты были отброшены. За время боев погибли 55 человек, для небольшой деревни это большая цифра, многие до сих пор служат в САА — защищают Родину.

Все жители Брабишбо благодарны российским военным. Не только за то, что ВКС РФ не давали исламистам поднять голову от земли, но и за постоянно оказываемую гуманитарную помощь. Жители деревни, в которой осталось не так много мужчин, способных работать, получили более двух тонн продуктов, среди которых чай, сахар, мука и рис.