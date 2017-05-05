В оппозиции Старому Свету: Финляндия не видит в России угрозы

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Москва, 5 мая. Власти Финляндии не видят в России угрозы, заверил специальный советник министра обороны Суоми Юха Мартелиус.

Мартелиус в интервью газете «Известия» заявил, что Финляндия не намерена вступать в НАТО. Также финский политик заверил, что «Россия никогда не рассматривалась в Финляндии как угроза». Мартелиус отметил, что в новой Белой книге по обороне, которая вышла несколько месяцев назад, о России не говорится как о государстве, представляющем угрозу.

Финляндия следит за ситуацией в балтийском регионе, в частности, за военными перемещениями там.