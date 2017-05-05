Супруга Маккейна получит пост в Госдепартаменте

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Вашингтон, 5 мая. Супруга известного своей антироссийской риторикой сенатора Джона Маккейна Синди получит должность в Госдепартаменте США, передает Associated Press.

Назначение супруги сенатора республиканца Маккейна Синди на одну из должностей в Госдепартаменте США может ослабить напряженность между администрацией Трампа и консервативными кругами по вопросам внешней политики. Пока неизвестно, какой пост займет Синди Маккейн, однако эксперты полагают, что ее назначение также укрепит связи между Госдепартаментом и Капитолийским холмом несмотря на то, что Рекс Тиллерсон добивается сокращения числа сотрудников своего ведомства. Отметим, что Маккейн регулярно критикует политику 45-го президента США и его администрацию.​