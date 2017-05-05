Средиземноморскую группировку ВМФ РФ пополнил фрегат «Адмирал Эссен»

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Москва, 5 мая. Новейший фрегат «Адмирал Эссен», на вооружении которого находятся крылатые ракеты «Калибр», пополнил состав средиземноморской группировки ВМФ РФ, где уже несет вахту аналогичный корабль «Адмирал Григорович». Об этом журналистам рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачев.

«Сегодня новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря», — добавил он в интервью представителям СМИ.

Фрегат «Адмирал Эссен» стал вторым после отправившегося в Средиземное море месяц назад «Адмирала Григоровича» новейшим фрегатом, вошедшим в состав постоянного соединения ВМФ России в дальней оперативной зоне.