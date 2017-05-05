Подростки набили пьяной школьнице тату в виде фаллоса на вечеринке в Красноярске

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Красноярск, 5 мая. Толпа подростков напоила 13-летнюю девочку на вечеринке в Красноярске и набили ей на груди жуткое тату с изображением полового члена. Фото с вечеринки шокировали пользователей соцсетей.

Судя по подписям к снимкам, инцидент произошел на так называемой «вписке» в Красноярске, а пострадавшей от рук парней школьнице всего 13 лет. При этом выяснить, кто именно опубликовал фото не представляется возможным: аккаунты отправителей заблокированы администрацией «Вконтакте».

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи. Идет проверка, сообщают местные СМИ.

