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Происшествия
Подростки набили пьяной школьнице тату в виде фаллоса на вечеринке в Красноярске

Подростки набили пьяной школьнице тату в виде фаллоса на вечеринке в Красноярске

11:50  5 Мая 2017
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Подростки набили пьяной школьнице тату в виде фаллоса на вечеринке в Красноярске
Красноярск, 5 мая. Толпа подростков напоила 13-летнюю девочку на вечеринке в Красноярске и набили ей на груди жуткое тату с изображением полового члена. Фото с вечеринки шокировали пользователей соцсетей.

Судя по подписям к снимкам, инцидент произошел на так называемой «вписке» в Красноярске, а пострадавшей от рук парней школьнице всего 13 лет. При этом выяснить, кто именно опубликовал фото не представляется возможным: аккаунты отправителей заблокированы администрацией «Вконтакте».

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи. Идет проверка, сообщают местные СМИ.
 

Ярослава Замысловатова
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