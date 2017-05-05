Видео окутавшего дымом центр Москвы пожара появилось в Сети

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Москва, 5 мая. В Сети опубликовано видео с Лубянского проезда в центре Москвы, где горит расселенное здание.

Дым от пожара окутал ближайшие кварталы. На место происшествия для ликвидации возгорания прибыли 158 человек, 50 единиц техники.

Пожар продолжается уже два часа. Первое сообщение о возгорании поступило в главное управление МЧС РФ по Москве в 8.26 по московскому времени. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. В 9.20 возгоранию на Лубянском проезде столицы был присвоен третий ранг.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Известно, что внутри здания горит мусор.