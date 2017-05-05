Выборы во Франции: когда состоятся, программы Макрона и Ле Пен, дебаты, кто победит

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Седьмого мая во Франции состоится второй тур президентских выборов, на котором решится, кто на ближайшие четыре года займет Елисейский дворец — 39-летний лидер недавно созданного центристского движения «Вперед!» Эммануэль Макрон или 48-летняя глава крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Что известно о кандидатах: Макрон

Поскольку западные СМИ называют Эммануэля Макрона фаворитом предстоящего тура выборов, начнем с него.

Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 во французском Амьене. Он плоть от плоти Франции — даже образование получил на родине. Макрон — бывший инвестиционный банкир, бывший министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции, бывший соратник уходящего президента Франции Франсуа Олланда по Социалистической партии.

Летом прошлого года Макрон подал в отставку с министерского поста и начал предвыборную кампанию, под которую создал собственное центристское движение «Вперед!» (другой перевод — «На марше!»).

Самая известная история про Макрона — это его своеобразное по российским меркам супружество (точнее, не столько своеобразное, сколько осуждаемое, как раньше бы сказали, на кухонном уровне, а сейчас, скорее, на фейсбучном).

Дело в том, что в 2007 году 28-летний банкир женился на своей бывшей школьной учительнице французского языка Брижит Тронье, которая старше его на 24 года, и с которой у него был роман еще в школе. Поговаривают, что родители Макрона были крайне недовольны такой «педофилией», и если бы дело было не во Франции, любвеобильная учительница не избежала бы тюрьмы. Но все кончилось хорошо, Бриджит ради Макрона развелась со своим предыдущим мужем, от которого у нее трое детей, и пара вполне счастлива.

Кто такая Ле Пен

Марин Ле Пен также истинная дочь Франции — она родилась 5 августа 1968 в Нейи-сюр-Сен, получила образование на родине и всю свою жизнь посвятила французской политике. Ле Пен занимала различные политические должности, была депутатом Европарламента, затем сменила на посту «Национального фронта» своего отца — Жана-Мари Ле Пена.

И отец, и дочь никогда не скрывали своих президентских амбиций. Жан-Мари Ле Пен, у которого прочная репутация националиста и антисемита (в частности, его привлекали к ответственности за отрицание Холокоста), участвовал в нескольких президентских кампаниях, а в 2002 году даже вышел во второй тур, который с треском проиграл.

Его дочь Марин Ле Пен также не новичок в предвыборной гонке, и в этом году она вышла во второй тур с результатом, превышающим отцовский успех 2002 года.

Базарные дебаты

За три дня до второго тура голосования Макрон и Ле Пен провели последние предвыборные теледебаты, и, как отмечают наблюдатели, большая часть их беседы проходила на повышенных тонах, а точнее — в хамской манере. И хотя, согласно опросу в соцсетях, более убедительным, а главное пугающе спокойным оставался Макрон, согласно опросам общественного мнения, Ле Пен понравилась большему количеству французов, чем ее оппонент.

Впрочем, большинство опрошенных выразили недовольство базарным стилем полемики двух кандидатов на пост президента Франции и даже намекнули, что в день выборов предпочтут остаться дома.

Из того, что телезрителям понравилось в облике Ле Пен, были ее скромные, но со вкусом подобранные украшения.

Макрон же насмешил зрителей пеной на губах во время одного из «горячих» моментов дискуссии. Некоторые сочли это или причиной волнения из-за того, что пришлось много врать, или следствием употребления каких-то психостимуляторов или даже наркотиков (что, конечно, маловероятно).

Различие политических программ

Отношение к России

Макрон является сторонником антироссийских санкций, он обвиняет РФ в нарушении минских соглашений и в кибератаках. Ле Пен выступает за сближение с Москвой, она встречалась с Владимиром Путиным, считает Крым частью России и настаивает на отмене санкций.

Сирия

Макрон выступает за отстранение от власти Башара Асана и за привлечение его к суду международного трибунала за якобы применение химического оружия. Ле Пен считает обвинения против Асада недоказанными и утверждает, что только президент Сирии может противостоять запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство* (ИГ*, ИГИЛ*).

Евросоюз

Макрон — убежденный сторонник единой Европы, однако он требует реформирования ЕС, грозя в противном случае «фрекситом». Ле Пен выступает за выход Франции из ЕС и за отказ от евро.

Мигранты

Макрон выступает за открытую Францию, Ле Пен настаивает на депортации опасных мигрантов для предотвращения возможных терактов. Также в ходе дебатов Ле Пен подтвердила, что в случае ее избрания из Франции будут высланы все, у кого есть двойное гражданство (что актуально для многих французских евреев, имеющих также израильский паспорт).

Отношение россиян

Более 60% россиян хотели бы видеть Марин Ле Пен на посту французского президента. По данным ВЦИОМ, Макрон нравится лишь восьми процентам российских граждан.

«Судя по результатам этого опроса, в России достаточно много людей, которые хорошо ориентируются во внешней политике, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт Ассоциации военных политологов, Андрей Кошкин. — Наши граждане готовы приветствовать любого руководителя европейской страны, который намерен тесно взаимодействовать с Россией. А Марин Ле Пен не боится открыто говорить, что она готова работать с нашей страной, которая всегда открыта к конструктивным взаимоотношениям со всеми странами».

Кто победит

Судя по опросам общественного мнения, Макрон опережает Ле Пен в предпочтениях французов. Различные ресурсы дают ему преимущество от пяти до 20% голосов. Впрочем, многое зависит от явки: если разочарованные французы останутся дома и не придут на избирательные участки, это сыграет на руку Ле Пен, электорат которой традиционно достаточно монолитный и хорошо отмобилизован. Впрочем, ответа ждать осталось недолго.

* Организация запрещена на территории РФ.