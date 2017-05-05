Сирия попытается жить без войны с 6 мая

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Астана, 5 мая. Очередной раунд переговоров в Астане закончился принятием документа, который способен открыть путь к установлению мира в Сирийской арабской республике.

Участники встречи называют принятие документа о создании зон деэскалации прорывом в переговорном процессе. Страны-гаранты перемирия, среди которых Россия, Турция и Иран, подписали документ в присутствии спецпосланника ООН, представителей США и Иордании, властей Дамаска и членов сирийской оппозиции.

В Сирии будут созданы четыре зоны снижения напряженности, на границах которых установят КПП для пропуска гумпомощи и гражданских лиц, будут работать пункты контроля над соблюдением режима прекращения огня. Россия предоставит наблюдателей, допускается участие в патрулировании территорий других стран при достижении договоренности между собой. С 6 мая в зонах деэскалации вводится запрет на любую военную активность и полеты авиации.