Пассажир со снарядом закрыл станцию метро «Елизаровская» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 мая. Станцию метро «Елизаровская» закрыли в Петербурге из-за пассажира со снарядом, сообщили источники Федерального агентства новостей в городском метрополитене.

В 11.25 по московскому времени в Петербурге закрыли на вход станцию метро «Елизаровская». Внутри станции проводят проверку. Поезда метро на зеленой ветке подземки следуют без остановки.

Как сообщили источники ФАН, на «Елизаровской» при досмотре у пассажира обнаружен снаряд. Вызваны взрывотехники.

Устроенная после теракта проверка выявила нарушения в метро Петербурга.