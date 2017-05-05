Кудрин предложил радикальный способ повышения жизненого уровня пенсионеров

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Москва, 5 мая. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил сократить число российских пенсионеров за счет повышения пенсионного возраста.

Центр стратегических разработок, возглавляемый Алексеем Кудриным, предложил создать устойчивую пенсионную систему, которая подразумевает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Изменения необходимо вводить с 2019 года, каждые полгода.

Авторы данной стратегии, подготовленной для российского президента Владимир Путина, подсчитали, что эта мера сократит количество пенсионеров на 9 процентов, что составит 38,52 млн человек. Мера также поможет повысить соотношение страховой пенсии и прожиточного минимума до 1,85 к 2024 году, вместе с тем сократятся расходы на выплату пенсий из бюджета на 0,9% ВВП к 2024 году, сообщают «Ведомости», ссылаясь на соответствующий документ.

