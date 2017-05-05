Сам себе режиссер: кто и зачем снимал видео подрыва миссии ОБСЕ в ЛНР

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Сайт радиостанции «Свободная Европа» («Свобода») опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на территории Донбасса. По словам американских журналистов, эта запись была получена «официальным украинским источником».

Напомним, на территории Луганской народной республики 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб был подорван автомобиль ОБСЕ. В результате взрыва один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стоит отметить, что погибший сотрудник ОБСЕ оказался гражданином Соединенных Штатов, работавший с ОБСЕ по контракту в качестве представителя медицинской компании.

По информации Народной милиции ЛНР, теракт был совершен украинской диверсионно-разведывательной группой. Цель подрыва миссии ОБСЕ — срыв мирного урегулирования и ввод войск Организации Объединенных Наций в зоне конфликта.

После просмотра видеозаписи возникает огромное количество вопросов. Во-первых: почему этот материал был опубликован «Радио Свобода», а не представителями официальной власти, которые имеют доступ к подобной информации?

Во-вторых: кто и зачем вел видеонаблюдение? Предположительно, съемка велась с территории ЛНР, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Кроме того, отметим, в ОБСЕ уже неоднократно заявляли о том, что в конце 2016 года были развернуты системы видеонаблюдения на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. Однако миссия так и не подтвердила, что камера принадлежит и используется ОБСЕ. Более того, на видеозаписи отсутствует какая-либо служебная информация (дата, время и другие данные), которая обычно указывает на принадлежность к ОБСЕ. Сами же сотрудники миссии должны были видеозапись официально представить, однако за две недели этого так и не было сделано.

Это говорит о том, что камера, которая зафиксировала момент подрыва автомобиля ОБСЕ, скорее всего, принадлежит украинской стороне, которая ведет видеонаблюдение за сопредельной территорией (ЛНР). Можно говорить о том, что камера используется ВСУ для разведывательных целей.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что сразу после гибели наблюдателя из ОБСЕ Петр Порошенко попросил ввести западных миротворцев в Донбасс. Эта идея и совершение под прикрытием такого контингента геноцида на территории ДНР и ЛНР уже не первый год присутствует в украинском информационном пространстве. Подобную просьбу украинский президент озвучивал еще в 2015 году на встрече «нормандской четверки», несмотря на несоответствие этого шага минским соглашениям.

«Истинный заказчик провокации с ОБСЕ уже явно проявил себя таким образом, обозначив в разговоре с американским госсекретарем Тиллерсоном под предлогом происшедшей трагедии интерес к давно угасшей теме. Украинский президент и его окружение не оставляет идей о силовом решении конфликта с ДНР и ЛНР. И, как становится понятно, не гнушается кровавых провокаций против миссии международной организации», — пояснил военный эксперт.

По мнению аналитика, появление же записи с покушением на автомобили ОБСЕ на сайте «Радио Свобода», который полностью финансируется из американских источников, может свидетельствовать о том, что США могут быть известны все подробности совершенной провокации. Можно обсуждать, насколько соответствует действительности звуковая дорожка на видео, но то, что в распоряжении американцев имеется сделанная дорогостоящей аппаратурой высококачественная запись совершения преступления, причем с заранее известного места, сомнений не вызывает. Не исключено, что и в подготовке покушения могли принимать спецслужбы США, отдельные круги в которых заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки и продолжении прежней политики Вашингтона в украинском вопросе.

«Случай с гибелью гражданина США может стать аргументом в борьбе за влияние в новом американском руководстве, в которой активно участвуют и спецслужбы, курирующие в том числе и «Радио Свобода». Порошенко и его окружение — ставленники прошлой администрации, и его провокация (возможно, устроенная американскими кураторами) может стать поводом для замены, хотя бы частичной, украинской власти. А объективное расследование провокации с миссией ОБСЕ может помочь выявить многих заинтересованных в возобновлении вооруженного противостояния в Донбассе не только в Киеве, но и, вероятно, в Вашингтоне», — резюмировал Сергей Простаков.