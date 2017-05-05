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Общество
Гигантский круизный лайнер MSC Fantasia впервые пришвартовался в Петербурге

Гигантский круизный лайнер MSC Fantasia впервые пришвартовался в Петербурге

11:44  5 Мая 2017
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Гигантский круизный лайнер MSC Fantasia впервые пришвартовался в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. Круизное судно-гигант MSC Fantasia, входящее в десятку самых крупных кораблей мира, впервые пришвартовалось в порту Петербурга. 

Круизный лайнер MSC Fantasia начал путь 29 апреля в немецком городе Киль. В рамках круиза судно заходило в Копенгаген, Стокгольм и Таллин, а накануне пришвартовалось в Петербурге. Это первая швартовка лайнера в Северной столице. В нынешнем сезоне судно зайдет в Петербург еще десять раз, передает «Комсомольская правда в Петербурге»

Длина MSC Fantasia составляет 333 метра, что соизмеримо с тремя футбольными полями. На судне 18 палуб с 1637 каютами. На судне находятся 4363 пассажира и более 1300 человек персонала. MSC Fantasia предлагает гостям широкий спектр развлечений: бассейны, аквапарк, баскетбольные и волейбольные площадки, кинотеатр, театр, казино, салоны красоты и т.д. 

#петербург #msc fantasia
Владимир Багров
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