Первый хоккеист в истории «Вегаса» поздравил Шипачева с переходом в НХЛ

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Парадайс, 5 мая. Первый хоккеист в истории клуба «Вегас Голден Найтс» Рид Дюк поприветствовал российского нападающего Вадима Шипачева, подписавшего контракт с новичком НХЛ.

«Наконец-то будет с кем заниматься спортом! Поздравляю, Вадим. Рад, что ты с нами», — написал Дюк в своем микроблоге в Twitter.

Официальный аккаунт «Вегаса» тоже обратился к российскому хоккеисту, причем на русском языке. Ранее стало известно, что новичок НХЛ подписал контракт с Шипачевым, рассчитанный на два сезона. Средняя зарплата 30-летнего хоккеиста составит 4,5 млн долларов в год.

Весной этого года «Вегас Голден Найтс» был официально принят в НХЛ. Первым хоккеистом в истории клуба стал Рид Дюк из клуба WHL «Брэндон Уит Кингз». Вторым — Шипачев.