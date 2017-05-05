Труп инкассатора с пулей в голове нашли на Васильевском острове в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 мая. Тело инкассатора с простреленной головой обнаружили на Васильевском острове в Петербурге. Труп лежал возле дома шесть по Детской улице.

Страшную находку сделали местные жители накануне около десяти часов вечера. Личность погибшего уже установлена. Ему было 34 года. В Северную столицу он переехал из Архангельской области десять лет назад. Работал инкассатором в одной из городских фирм. Пуля в голове мужчины была выпущена из его же служебного пистолета.

Сейчас обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи. Рассматриваются версии об убийстве, суициде, а также несчастном случае, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге».

